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Псковича - старейшего члена партии «Единая Россия» поздравил Андрей Турчак

Член фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев поздравил старейшего члена партии «Единая Россия» Александра Ефимова с 87-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

От имени секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, а также от лица депутатов ПГД и главы города Пскова Елены Полонской парламентарий пожелал Александру Ефимову крепкого здоровья, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, опыт и мудрость.

«Спасибо вам за то, что большую часть жизни Вы посвятили работе на благо нашего города, партийной работе. Благодарим вас за доверие партии», - обратился к имениннику Владимир Воробьев и вручил ему приветственный адрес от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и подарок.

Добавим, Александр Ефимов зарекомендовал себя как активный член партии «Единая Россия». Больше сорока лет своей жизни он посвятил благороднейшему делу – преподаванию в агротехническом техникуме и воспитанию молодого поколения.