Общество

Директоров муниципальных предприятий увольняют без объяснения причин - пустошкинский депутат

Крайне неясной назвал обстановку с постами директоров муниципальных предприятий Пустошкинского района депутат местного Собрания Дмитрий Бугряков. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«У нас трем директорам вручили уведомления о прекращении контрактов. Мы не знаем, что будет дальше, 6-го числа уже срок окончания полномочий, а ситуацию нам до сих пор никто не объяснил», - заявил он.

Дмитрий Бугряков пояснил, что директору Пустошкинского центра образования Оксане Бугряковой даже никто не звонил, чтобы прояснить ситуацию. «Мы ходим все в растерянности и не знаем, что происходит. Все только на уровне слухов. Я считаю, что это однозначно политический момент. В районном Собрании мы голосовали за Оксану Владимировну. Скорее всего, именно на этой почве к ней применяются меры», - заявил Дмитрий Бугряков.

«Получается, что глава района хочет на все ключевые должности назначить своих людей. Это можно понять, если посмотреть на ситуацию в нашем доме культуры, где директора уволили, есть и еще одно муниципальное предприятие - центральная аптека, где глава района гнобит директора. Честно сказать, аналогия прослеживается. Как все будет дальше, мы не в курсе. До окончания контракта Оксаны Владимировны остается три дня. Конечно глава района должна была хотя бы позвонить, чтобы обсудить происходящее», - заключил спикер.