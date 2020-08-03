Общество

Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин

Псковская клиника «Имидж-стоматология» закрыта на карантин. Об этом сообщает администратор учреждения при попытке записаться на прием к специалисту.



Фото: Яндекс.Карты

«Пока официальных предписаний нам не выдавали, но руководство клиники приняло решение о закрытии на карантин до их получения», - сообщили в «Имидж-стоматологии».

В клинике уточнили, что не ведут запись как минимум до 10 августа.

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Напомним, в субботу, 1 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что Пскове выявлен новый очаг коронавирусной инфекции - в частной стоматологической клинике. По его словам, здесь выявлено 6 случаев заражения COVID-19.