Общество

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19

Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны России.

«В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Бурденко 3 августа состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев – участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику, пишет РИА Новости.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, имеющиеся данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны России.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.