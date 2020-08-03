Общество

Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса

С августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. В дальнейшем список стран будет расширяться. К открытию границ СК «Сбербанк страхование» запустила новый сервис моментальных страховых выплат по программе «Страхование путешественников» при задержке вылета более чем на четыре часа как внутри России, так и на международных направлениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Для этого при оформлении страхового полиса необходимо подключить соответствующий риск и указать номер рейса (если на момент оформления полиса клиент еще не знает номер рейса, его можно внести позже — за сутки до вылета компания вышлет СМС с напоминанием).

«Сбербанк страхование» при помощи своего партнера самостоятельно отслеживает все факты задержки вылета застрахованных клиентов. Если рейс задержали, клиенту приходит СМС со ссылкой для прохождения идентификации. Чтобы получить компенсацию, необходимо загрузить фотографию посадочного талона и первых двух страниц паспорта, а также прописать серию и номер паспорта и реквизиты банковской карты, на которую будет перечислена страховая выплата.

Размер компенсации рассчитывается с пятого часа задержки рейса, но не более чем за восемь часов, из расчета 10 евро за каждый полный час задержки при страховой сумме 35 000 евро (20 или 30 евро при страховых суммах 60 000 и 120 000 евро соответственно). Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. После вылета самолета страховая компания автоматически произведет страховую выплату на карту клиента. Срок зачисления выплаты зависит от банка, выпустившего карту.

«Сбербанк Страхование» также снизила стоимость полиса для поездок в Европу и страны СНГ, увеличила страховую сумму для путешествующих по России и расширила возрастную категорию страхователей до 80 лет.

Улучшены и условия оформления страхового полиса сроком на год, что удобно при частых поездках. Если раньше полис предусматривал страховую защиту только на 90 дней нахождения в поездках в течение года, то теперь можно выбрать оптимальный диапазон в зависимости от предполагаемой продолжительности разъездов — 30, 45, 60 или 90 дней. Соответственно, чем меньше количество включенных в страховку дней, тем дешевле услуга: клиентам не придется переплачивать за неиспользованные дни — и одновременно не нужно будет оформлять отдельный страховой полис для каждой поездки.

«Россия с 1 августа начнет постепенно открывать границы для поездок за рубеж. При этом уже месяц россияне путешествуют внутри страны. Для наших клиентов мы подготовили обновленную программу ʺСтрахование путешественниковʺ. Туристам, которые предпочитают отдыхать в Европе и странах СНГ, снизили стоимость страхового полиса. Тем, кто путешествует по России, увеличили страховое покрытие более чем в два раза — до 35 000 долларов США. А возраст страхователей по обновленной программе мы увеличили на 10 лет — до 80 лет. Мы стремимся сделать наши услуги максимально доступными и комфортными, совершенствуя все процессы и переводя их в диджитал. Сегодня дистанционно можно не только приобрести страховой полис на сайте компании или в Сбербанк Онлайн, но и получить компенсацию по задержке авиарейса в режиме реального времени», - прокомментировала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Программа страхования путешественников «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Полис предусматривает компенсацию медицинских расходов на лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты другой дочерней компании Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» — каких-либо исключений или ограничений в части коронавируса также не содержат.