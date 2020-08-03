Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Карфаген на Рижском проспекте
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Радугой прибитые умы
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 03.08.2020 00:061 Всего один случай заболевания COVID зарегистрирован в воскресенье в Псковской области 03.08.2020 17:270 Вадим Нэдик: Реставрация должна длиться долго 03.08.2020 17:050 До +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 августа 03.08.2020 17:030 Директор Пустошкинского центра образования уверена, что ее увольняют из-за партийной принадлежности 03.08.2020 16:520 Пыталовская школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам 03.08.2020 16:380 Псковича - старейшего члена партии «Единая Россия» поздравил Андрей Турчак
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 30.07.2020 11:1115 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 30.07.2020 07:080 В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса

03.08.2020 16:04|ПсковКомментариев: 0

С августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. В дальнейшем список стран будет расширяться. К открытию границ СК «Сбербанк страхование» запустила новый сервис моментальных страховых выплат по программе «Страхование путешественников» при задержке вылета более чем на четыре часа как внутри России, так и на международных направлениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Для этого при оформлении страхового полиса необходимо подключить соответствующий риск и указать номер рейса (если на момент оформления полиса клиент еще не знает номер рейса, его можно внести позже — за сутки до вылета компания вышлет СМС с напоминанием).

«Сбербанк страхование» при помощи своего партнера самостоятельно отслеживает все факты задержки вылета застрахованных клиентов. Если рейс задержали, клиенту приходит СМС со ссылкой для прохождения идентификации. Чтобы получить компенсацию, необходимо загрузить фотографию посадочного талона и первых двух страниц паспорта, а также прописать серию и номер паспорта и реквизиты банковской карты, на которую будет перечислена страховая выплата.

Размер компенсации рассчитывается с пятого часа задержки рейса, но не более чем за восемь часов, из расчета 10 евро за каждый полный час задержки при страховой сумме 35 000  евро (20 или 30 евро при страховых суммах 60 000 и 120 000  евро соответственно). Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. После вылета самолета страховая компания автоматически произведет страховую выплату на карту клиента. Срок зачисления выплаты зависит от банка, выпустившего карту.

«Сбербанк Страхование» также снизила стоимость полиса для поездок в Европу и страны СНГ, увеличила страховую сумму для путешествующих по России и расширила возрастную категорию страхователей до 80 лет.

Улучшены и условия оформления страхового полиса сроком на год, что удобно при частых поездках. Если раньше полис предусматривал страховую защиту только на 90 дней нахождения в поездках в течение года, то теперь можно выбрать оптимальный диапазон в зависимости от предполагаемой продолжительности разъездов — 30, 45, 60 или 90 дней. Соответственно, чем меньше количество включенных в страховку дней, тем дешевле услуга: клиентам не придется переплачивать за неиспользованные дни — и одновременно не нужно будет оформлять отдельный страховой полис для каждой поездки.

«Россия с 1 августа начнет постепенно открывать границы для поездок за рубеж. При этом уже месяц россияне путешествуют внутри страны. Для наших клиентов мы подготовили обновленную программу ʺСтрахование путешественниковʺ. Туристам, которые предпочитают отдыхать в Европе и странах СНГ, снизили стоимость страхового полиса. Тем, кто путешествует по России, увеличили страховое покрытие более чем в два раза — до 35 000 долларов США. А возраст страхователей по обновленной программе мы увеличили на 10 лет — до 80 лет. Мы стремимся сделать наши услуги максимально доступными и комфортными, совершенствуя все процессы и переводя их в диджитал. Сегодня дистанционно можно не только приобрести страховой полис на сайте компании или в Сбербанк Онлайн, но и получить компенсацию по задержке авиарейса в режиме реального времени», - прокомментировала директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Программа страхования путешественников «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Полис предусматривает компенсацию медицинских расходов на лечение впервые возникшего инфекционного или вирусного заболевания, в том числе коронавируса. Продукты другой дочерней компании Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» — каких-либо исключений или ограничений в части коронавируса также не содержат.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 632 человека
03.08.2020, 17:270 Вадим Нэдик: Реставрация должна длиться долго 03.08.2020, 17:130 Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых 03.08.2020, 17:050 До +27 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 августа 03.08.2020, 17:031 Директор Пустошкинского центра образования уверена, что ее увольняют из-за партийной принадлежности
03.08.2020, 16:520 Пыталовская школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам 03.08.2020, 16:462 Вадим Нэдик: В Волышово надо инвестировать не менее 6-7 млрд рублей 03.08.2020, 16:380 Псковича - старейшего члена партии «Единая Россия» поздравил Андрей Турчак 03.08.2020, 16:230 Псковская область получила свыше 377 млн рублей для сбалансированности бюджета
03.08.2020, 16:170 Усадьбу в Волышово оградят от устроителей свадеб и «диких» туристов 03.08.2020, 16:040 Сбербанк запускает моментальные страховые выплаты при задержке рейса 03.08.2020, 15:560 В России расширили список запрещенных наркотических средств 03.08.2020, 15:432 Директоров муниципальных предприятий увольняют без объяснения причин - пустошкинский депутат
03.08.2020, 15:320 Псковскому свидетелю Иеговы* заменили реальный срок на условный 03.08.2020, 15:250 Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19 03.08.2020, 15:160 Опочецким фронтовикам вручают мобильные телефоны с безлимитной связью 03.08.2020, 15:050 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин
03.08.2020, 14:532 Дмитрий Зарембо: Увольнение директора Пустошкинского центра образования - это политические счеты 03.08.2020, 14:400 Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады 03.08.2020, 14:290 В следующем году будут праздновать тысячелетие Усвят 03.08.2020, 14:180 Более 22 тонн контрабандной икры задержали таможенники в Себежском районе
03.08.2020, 14:070 Стало известно, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса 03.08.2020, 13:570 Порхович незаконно зарегистрировал в своем доме трех граждан Узбекистана 03.08.2020, 13:460 В Минтруде назвали сумму выплат соцработникам за время пандемии COVID-19 03.08.2020, 13:380 Пскович выплатил долг в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры
03.08.2020, 13:300 ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека 03.08.2020, 13:190 Псковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках нацпроекта 03.08.2020, 13:112 Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет 03.08.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», посвященной конфликтам, выборам и вандалам
03.08.2020, 13:007 На перекрестке Октябрьского и Некрасова в Пскове установят 216 метров ограждения 03.08.2020, 12:520 Раскопки на территории бывшего концлагеря в Моглино провели на площади в 1 га 03.08.2020, 12:400 Комиксы для безопасности детей выпустят в Псковской области 03.08.2020, 12:270 Центры обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» возобновили работу
03.08.2020, 12:180 Российские эксперты назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой 03.08.2020, 12:070 Обследования по антитеррористической защищенности объектов прошли в Псковской области 03.08.2020, 11:570 В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ 03.08.2020, 11:550 «Постскриптум»: О международных конфликтах, вандалах и подготовке к выборам
03.08.2020, 11:485 Родители призывают губернатора спасти директора Пустошкинского центра образования 03.08.2020, 11:420 Правительство снизило первоначальный взнос льготной ипотеки до 15% 03.08.2020, 11:350 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону 03.08.2020, 11:320 Школы в новом учебном году планируют работу в очном формате
03.08.2020, 11:250 Сегодня состоится резервная сдача ЕГЭ по информатике и истории 03.08.2020, 11:230 Онлайн концерт «Музыка&Цвет. Сотворение мира» пройдет в Изборской крепости 03.08.2020, 11:104 Дворовую территорию по улице Звездной отремонтировали за счет личных средств депутата 03.08.2020, 11:000 Псковские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами  
03.08.2020, 10:580 Мусор горел на балконе квартиры в Великих Луках 03.08.2020, 10:430 В Дедовичах отремонтируют тепловые сети 03.08.2020, 10:251 «Гайд-парк»: Вадим Нэдик о судьбе самых проблемных памятников в Псковской области 03.08.2020, 10:191 Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа
03.08.2020, 10:190 Псковские педагоги повысили квалификацию по вопросам обучения детей с ОВЗ 03.08.2020, 10:060 Псковичей приглашают на службу в ОМОН 03.08.2020, 09:540 Житель Дедовичского района лишился свободы за сбыт наркотиков 03.08.2020, 09:530 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове
03.08.2020, 09:411 Пьяный водитель ВАЗа наехал на лежащего в траве пьяного пенсионера в Опочецком районе 03.08.2020, 09:2611 Возбуждено уголовное дело о геноциде по факту обнаружения массового захоронения в Моглино. ВИДЕО 03.08.2020, 09:210 Взрывоопасный предмет обезврежен поблизости от деревни Знаменка Псковского района 03.08.2020, 09:120 Более 18 млн человек в мире заразились COVID-19
03.08.2020, 09:004 Сократить безработицу в 4 раза планируют в России до конца 2021 года 03.08.2020, 08:483 Мантуров заявил, что Россия поставит рекорд по выпуску аппаратов ИВЛ 03.08.2020, 08:371 Об открытии школ в сентябре рассказали в Минпросвещения 03.08.2020, 08:200 Блокирующим пожарные выходы может грозить уголовное наказание
03.08.2020, 08:050 За что придется заплатить, если заболеешь коронавирусом во время отдыха 03.08.2020, 07:500 Лишь 7% россиян получают зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц 03.08.2020, 07:420 Общероссийскую систему по обращению с отходами утвердят к концу года 03.08.2020, 07:363 Девушка чуть не оказалась под колесами такси в центре Пскова. ВИДЕО
03.08.2020, 07:210 Минфин предложил сократить на сотни миллиардов рублей военные расходы 03.08.2020, 07:151 Интерактив: Везде сплошные линии - не проехать и не повернуть 03.08.2020, 07:020 Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открыл набор в группу просмотра и анализа снимков 03.08.2020, 00:191 Пушкиногорский район сохраняет лидерство в регионе по наименьшему числу заболевших COVID
03.08.2020, 00:100 14 выздоровевших от коронавируса зафиксировано за 2 августа в Пскове и области 03.08.2020, 00:061 Всего один случай заболевания COVID зарегистрирован в воскресенье в Псковской области 02.08.2020, 22:353 Сегодня псковичи впервые отправились в Евпаторию на поезде без пересадок 02.08.2020, 22:062 Молодёжный «Ахтеатр» завершил работу над проектом «Что мы знаем о войне?»
02.08.2020, 21:440 Ушел из жизни директор псковской компании «КГС» 02.08.2020, 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом 02.08.2020, 21:061 По Великой под алым парусом: участник похода на ганзейской ладье рассказал, как это было 02.08.2020, 20:412 Меры, рекомендованные школам в связи с пандемией, могут смягчить
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.