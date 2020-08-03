Общество

В России расширили список запрещенных наркотических средств

Список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений расширили. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном Интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в раздел списка «Наркотические средства» включили метиловый эфир бутановой кислоты (ММВ-022). Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в России, дополнен растениями банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi), диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana), ибога (растение вида Tabernanthe iboga) и психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis), пишет «Парламентская газета».

Документ также устанавливает значительный, крупный и особо крупный размеры их оборота.