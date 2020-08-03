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Директор Пустошкинского центра образования уверена, что ее увольняют из-за партийной принадлежности

Директор Пустошкинского центра образования Оксана Бугрякова призналась, что ситуация с отказом продлить с ней контракт не стала для нее большой неожиданностью. «Во-первых, моя партийная принадлежность - это "Единая Россия", во-вторых, мой муж возглавляет фракцию "Единая Россия" в районном Собрании депутатов, он очень активно там выступает», - рассказала она в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Эта история в любом случае, политическая», - уверена Оксана Бугрякова.

По ее словам, Пустошкинская школа работает результативно, учреждение функционирует стабильно, вся работа налажена.



«Я в ней 15 лет как руководитель, 27 лет, как педагогический работник. У меня одна запись в трудовой книжке. Городок маленький, мы все друг друга знаем, люди знают меня как человека, как преподавателя и как директора. Поэтому у них соответствующее мнение», - пояснила Оксана Бугрякова.

«Может быть, это не совсем скромно, но, я считаю, себя эффективным руководителем. В пятницу, 31 июля, мне было вручено уведомление о том, что 5 августа истекает срок моего трудового договора, в связи с этим он будет прекращен. Документ мне вручило управление делами администрации района. Главу района я не видела, никакой конкретики она не обозначила. Говорят, что мое место займет кто-то из соседнего района», - рассказала она.

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«Я не могу прогнозировать, чем закончится эта ситуация, и выйдет ли на разговор глава района. Скорее всего, нет. Я сужу по тому, как увольняли директора дома культуры. Ей тогда работодатель даже не посмотрел в глаза и не объяснил, почему она не устраивает. Думаю, что тут ситуация будет идентичная. Мне помогает то, что меня очень поддерживают родители и дети», - заключила Оксана Бугрякова.