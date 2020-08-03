Общество

Петр Крупеня принял участие в мероприятии по чествованию защитников Отечества

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня в юбилейный год 75-летия Великой Победы по приглашению представителей узников, блокадников, тружеников тыла и детей войны принял участие мероприятии по чествованию защитников Отечества под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Встреча с ветеранами войны прошла в теплой дружественной атмосфере в культурно-просветительском историко-краеведческом центре, расположенном в селе Карамышево Псковского района. Общение сопровождалось увлекательным рассказом специалиста отдела по развитию туризма Псковского района Татьяны Павловой об истории села и его окрестностях. «Экспонаты впечатляют, за душу берет, сразу вспоминаешь годы детства», - поделился своими впечатлениями от увиденного Петр Крупеня.

В ходе встречи ветераны обсудили с главным следователем региона перспективы дальнейшего сотрудничества по сохранению исторической правды о Победе нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Финальной частью встречи стало возложение венков к братской могиле партизан в деревне Мелетово, где покоится близкий родственник председателя городского отделения ПРО «Дети войны» Маины Ручьевой – Анатолий Левин. Будучи 19-летним юношей, он вступил в ряды 7-ой Ленинградской партизанской бригады, однако уже через месяц погиб в борьбе за Псковский край.

Последние годы Псковское городское отделение «Дети войны» взяло шефство над данным захоронением и вместе с администрацией Карамышевской волости, другими неравнодушными людьми занимается его благоустройством.