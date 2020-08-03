Общество

Вадим Нэдик: Реставрация должна длиться долго

Отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой об опасности форс-мажорной реставрации памятников и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о своем принципиальном походе.

«Реставрация должна длиться долго, - подчеркнул он. - Эту позицию разделяют многие архитекторы-реставраторы. Моя позиция сформировалась в общении с ними. На месте мы видим: в экстремальном режиме работы происходит негативное воздействие на памятник, эти проявления видны через 3-6 месяцев, и мы оказываемся в ситуации, когда работы принесли вред и нужно возвращаться в исходную точку. Если говорить о серьезном правильном разумном подходе, реставрация не должна быть скоротечной».

Говоря о ситуации, которая складывается с реставрацией Порховской крепости, Вадим Нэдик отметил, что работы ни в коем случае не будут проводиться в авральном режиме. «Ухудшение состояния крепости есть, мы его зафиксировали. И количество работы, выполненной на сегодня, - лишь малая часть необходимого».

Комитетом принято решении о разделении этапов работ: в первую очередь будут осуществляться работы на элементах крепости, которые находятся в самом плачевном состоянии. Кроме того, будет отреставрирована часть крепости для экспозиции, чтобы ее смогли посещать туристы.