Родители школьников готовы пойти на митинг, чтобы вернуть директора пустошкинской школы

Родители школьников готовы пойти на митинг, чтобы вернуть директора Пустошкинского центра образования Оксану Бугрякову. Об этом рассказала многодетная мать из Пустошки Галина Базылева, дети которой учатся в местной школе.
«Мы уже устроили флешмоб в Интернете, записали видеообращение, написали губернатору. Вчера я отправила несколько писем и главе района, но она почему-то не отвечает. Мы на этом не остановимся. На самом деле, я сдерживаю людей, они хотят идти на митинг, люди хотят стоять возле администрации. Но мы верим, что губернатор нам поможет», - рассказала женщина.
Собеседница пояснила, что многие родители считают Оксану Бугрякову очень хорошим руководителем. «Она самый лучший директор, который может быть. Я - мама четверых детей, все четверо учились с ней в роли директора. Моя старшая дочь закончила эту школу, сын учится в 11-м классе, младшая дочь учится в 4-м классе, а маленький сын ходит в детский сад. Все проблемы, которые возникают у детей, а они в любом случае возникают, всегда решаются - ее руками и головой. Дети всегда выходят из различных ситуаций не затронутыми психологически. Всегда все аккуратно и культурно», - рассказала Галина Базылева.
«Я считаю, что ее увольнение - это политические игры, а пострадают при этом дети. Никаких причин, кроме политических, я не вижу, Оксана Владимировна - высококлассный специалист, человека просто не за что выгонять», - заключила она.