Общество

Глава Пустошкинского района прокомментировала свое решение об увольнении директора школы

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова отрицает политические мотивы своего решения - не продлевать контракт с директором местного центра образования Оксаны Бугряковой. По ее словам, такое решение связано исключительно с качеством работы руководителя муниципального учреждения. Такую позицию она высказала в беседе с журналистом «МК в Пскове».

«У Бугряковой за последние три года есть три акта реагирования контрольных органов. Там множество нарушений, есть нецелевое расходование средств до трех миллионов. Нарушения перечислены на трех страницах. В прошлом году ее оштрафовала ФАС на 50 тысяч рублей за нарушения контрактной системы. Были обнаружены и нарушения в организации питания», - рассказала Светлана Василькова.

Глава района отметила, что Оксана Бугрякова является руководителем школы и почти не работает учителем, поэтому в произошедшей ситуации с окончанием контракта, никак не могут быть задеты права родителей.

«Когда контракт заканчивается, есть конкурсные процедуры по смене руководителя. Я считаю, что сейчас нужно на конкурсной основе избрать его вновь. На эту должность просто так не назначают. У Оксаны Бугряковой 5-го числа заканчивается контракт, пока кто-то из ее трех заместителей будет исполнять обязанности до проведения конкурса. Будет ли она работать учителем, решит и.о. руководителя образовательного учреждения», - пояснила Светлана Василькова.

«Могу привести в пример один из последних случаев. В связи с пандемией коронавируса нам необходимо было купить бесконтактные градусники. Оксана Бугрякова к нам обратилась в тот момент, когда работала только дежурная группа в детском саду. Ей дали прайс, и рекомендовали купить градусники, у которых минимальная цена - 5 тысяч рублей. Сейчас в связи коронавирусом какие-то закупки можно совершать без конкурсных процедур. Это как раз была такая покупка. Начальник отдела образования рекомендовал цену в 5 тысяч рублей. Она купила за 15 тысяч. В ее работе все очень неоднозначно. У нее школа закрыта с 15 марта, а почему-то счета на электроэнергию приходят на сумму от 12 до 17 тысяч рублей. Это очень большое потребление, скорее всего, работает кухня. Зачем она работает, нужно спрашивать у руководителя школы. Приходила комиссия, а Оксана Бугрякова ее не пустила в пищеблок. Просто не пустила учредителя - заместителя главы администрации, начальника управления осмотреть пищеблок, когда школу уже готовили в ЕГЭ. Отказ пустить комиссию она никак не аргументировала. Скорее всего там были включены плиты. Можно только предполагать зачем», - рассказала глава района.