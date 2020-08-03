Общество

Утверждены условия проведения массовых мероприятий в Псковской области

Массовые мероприятия можно проводить в Псковской области с 3 августа, но только на основании решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, при условии их согласования Главным государственным санитарным врачом региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в понедельник, 3 августа, указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе скорректированы отдельные ограничительные меры, введенные для противодействия распространению COVID-19.

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в постановление администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», в рамках которых запрещается розничная продажа в розлив пива и иных слабоалкогольных напитков в помещениях, располагающихся в многоквартирных жилых домах, а также в пристройках к ним и на прилегающих территориях. В связи с этим утратил силу аналогичный пункт в указе губернатора.

Новой редакцией указа уточняется формулировка по массовым мероприятиям, которые можно провести на основании решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, при условии их согласования Главным государственным санитарным врачом региона.

По решению Михаила Ведерникова до 1 сентября будет продолжено осуществление дополнительных выплат для работников областных медицинских и транспортных организаций, занятых в реализации мероприятий по противодействию распространению COVID-19.

Дополнительно указом губернатора признаны утратившими силу ряд пунктов, содержащих поручения для руководителей органов исполнительной власти области, которые на данный момент уже исполнены.

Указ губернатора опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.