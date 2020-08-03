Общество

60 тонн крупногабаритных отходов вывезли с контейнерных площадок Пскова за выходные

60 тонн крупногабаритных отходов вывезла «Мехуборка» с контейнерных площадок Пскова 1 и 2 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора, вывоз осуществлялся на основании проведенного специалистами регионального оператора по обращению с ТКО мониторинга и заявок, поступивших от управляющих компаний.

Летом 2020 года по всей Псковской области выросли объемы крупногабаритного мусора, по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Жители региона регулярно выбрасывают на контейнерные площадки старую мебель, технику, отходы от текущего ремонта.

Для вывоза таких отходов используется специальная техника - в автопарке Мехуборки есть грузовики ГАЗель Next, FORD, КАМАЗы. Сотрудники ООО «Мехуборка Псков» собирают крупногабаритные отходы вручную, а также при помощи установки, которая позволяет перевозить контейнеры различной длины и объема. В состав экипажа входят водитель и 1-2 подсобника.

Напомним, вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. КГМ вывозится по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.