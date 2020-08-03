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Общество

В Псковской области разрешили свидания с осужденными в масках и перчатках

03.08.2020 19:50|ПсковКомментариев: 0

В учреждениях УФСИН России по Псковской области возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, данная мера предпринята в соответствии с постановлением Главного санитарного врача ФСИН России № А.А. Галкина от 20.06.2020 № 865

Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, при наличии у всех участников свидания средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток). В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами, свидание незамедлительно прекращается.

Кроме того, будет проводиться входной контроль состояния здоровья лиц, прибывших на свидание с измерением температуры тела. Родственники и посетители с видимыми признаками респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела на краткосрочные свидания допускаться не будут.

По состоянию на 3 августа 2020 года краткосрочные свидания возобновлены в ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, СИЗО-2.

Источник: Псковская Лента Новостей
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