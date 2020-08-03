Общество

График приема граждан в Пенсионном фонде в Пскове изменился с 1 августа

График приема граждан в Пенсионном фонде изменился с 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

C 1 августа 2020 года прием граждан осуществляется по трем рабочим дням недели по предварительной записи:

Понедельник с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед

Вторник с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед

Четверг с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед

Прием граждан осуществляется в любой рабочий день недели по следующим вопросам:

Регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА;

Оформления пособия на погребение;

Заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию.

Предварительная запись на прием возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного Фонда РФ es.pfrf.ru/znp. или по телефонам: 69-64-94, 56-60-95

Услуги ПФР можно получить дистанционно в личном кабинете на официальном сайте ПФР pfrf.ru, портале Госуслуги gosuslugi.ru, посредством личного обращения в МФЦ.