График приема граждан в Пенсионном фонде в Пскове изменился с 1 августа

График приема граждан в Пенсионном фонде изменился с 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.
C 1 августа 2020 года прием граждан осуществляется по трем рабочим дням недели по предварительной записи:
Понедельник с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг с 8.30 до 20.00 без перерыва на обед
Прием граждан осуществляется в любой рабочий день недели по следующим вопросам:
Предварительная запись на прием возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного Фонда РФ es.pfrf.ru/znp. или по телефонам: 69-64-94, 56-60-95
Услуги ПФР можно получить дистанционно в личном кабинете на официальном сайте ПФР pfrf.ru, портале Госуслуги gosuslugi.ru, посредством личного обращения в МФЦ.