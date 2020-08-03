Общество

Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области

Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в обращении в гражданам, опубликованном 3 августа в официальном инстаграм-аккаунте.

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области в течение всего июля улучшается. Благодаря этому мы двигаемся к нормальной жизни, возвращаем к штатной работе нашу экономику, культуру, ну и конечно, систему здравоохранения. Но чем ближе мы к этой цели, тем больше людей начинают считать что опасность уже позади. Сейчас, к сожалению, есть люди которые расслабились, перестали следовать простым но необходимым требованиям Роспотребнадзора», - сказал губернатор.

«На прошлой неделе число новых случаев заболевания covid- 19 увеличилось на 16% по отношению к предыдущему этапу. Каждый такой подъем статистики, даже самые незначительный, вынуждает нас отсрочить принятие решения по открытию бассейнов, театров, кинотеатров, клубов, аттракционов, всему, что пока остается под запретом. Я еще раз призываю всех сохранять бдительность, беречь себя, своих родных и близких, потому что от этого напрямую зависит, как быстро мы перейдем к нормальный и привычной жизни. Помните: использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук после контакта с поверхностями в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, позволяют избежать львиной долей риска», - добавил Михаил Ведерников.