Общество

Разлив мазута не имеет отношения к колонии в Середке

Данные об утечке мазута с территории ИК-4 в Псковском районе не подтвердились. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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«3 августа 2020 года в ряде СМИ появилась информация о том, что на территории, прилегающей к ИК-4 УФСИН России по Псковской области, произошел разлив топочного мазута в количестве 10 тонн. Для проверки данной информации на место незамедлительно выехала группа сотрудников УФСИН России по Псковской области совместно со специалистами МЧС России по Псковской области. В результате проведенного обследования данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, на протяжении нескольких лет в учреждении не было аварий с разливом нефтепродуктов.

Добавим, по информации из других источников, розлив произошел на территории, не относящейся к учреждению ФСИН.