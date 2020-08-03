Общество

Колумбарий предусмотрят в проекте благоустройства кладбища «Орлецы-4»

Власти Пскова заказали разработку проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории кладбища «Орлецы-4». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 2 млн 238 тыс. 649,00 рублей.

Район производства работ - южная часть Пскова, земельный участок с кадастровым номером 60:27:0100201:144. Участок проектирования вытянут с севера на юг. Граничит с восточной стороны с существующим кладбищем Орлецы-2, с западной с лесополосой вдоль кладбища Орлецы-3. Площадь участка 61 тыс. 256м кв. метров.

В проекте должны быть предусмотрены: вырубка деревьев и кустарников, понижение уровня грунтовых вод устройством каналов предварительного осушения и ограждающих каналов в случае необходимости), выделение кварталов для захоронения и очередность их использования, устройство колумбария в виде стены (на границе с кладбищем «Орлецы-2»), установка малых форм (таблички с номерами кварталов, скамейки, урны), установка резервуаров для воды и устройство контейнерных площадок в ограждении с навесом на твердом покрытии.

Предполагается дорожная сеть: главная аллея с асфальтобетонным покрытием и тротуаром с двух сторон (ширину определить проектом), межквартальные проезды с асфальтобетонным покрытием и тротуаром, внутриквартальные проезды с покрытием ПГС (ширину определить проектом), устройство разворотной площадки для автотранспорта, в том числе для автобусов. Предполагается устройство площадки для ритуальных процедур ориентировочной площадью 600 кв. метров.

Проектировщику предстоит разработать освещение главной аллеи и площадки для ритуальных процедур с установкой светильников с датчиками освещенности, а так же с возможностью включения и отключения в ручном режиме.

Срок оказания услуг: по 30 ноября 2020.