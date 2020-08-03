Общество

Мастер из Пскова реконструирует мельницу XVIII века в Курской области

Мастер из Пскова реконструирует деревянную мельницу XVIII века в Курской области. Об этом сообщает сайт kurskcity.ru со ссылкой на Туристско-информационный центр Курской области.

Единственная сохранившаяся в Черноземье мельница была построена без единого гвоздя в XVIII века. На данный момент является объектом культурного наследия Курской области.

Сейчас мельницу ремонтируют. Заменили ось колеса и желоб, по которому зерно подаётся к жерновам. Далее планируется сделать опору для поддержки конструкции колеса.

Реконструировать мельницу пригласили мастера из Пскова.