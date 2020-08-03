Общество

Изменился график вывоза ТКО из частного сектора Красногородска

Изменился график вывоза твердых коммунальных отходов из частного сектора Красногородска, где установлен мешковой сбор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора, корректировки направлены на улучшение качества предоставления услуги по обращению с ТКО.

По вторникам еженедельно ООО «Мехуборка Псков» будет забирать мешки с отходами улиц Солнечной, Калинина, Южной, Загородной, Нагорной, Матросова.

По средам вывоз ТКО будет производится с улиц Богданова, Пушкина (дома №№ 1-23), Никандровой (дома №№1-36), Лазарева, Священко, 50-летия Победы, Октябрьской, Тупикового переулка, Песочного, ул. Ломоносова, Чапаева, Есенина, Мирной, Набережной, Первомайской, Банного пер., ул. Советской.

По пятницам ТКО будут вывозить с улиц Гавровской, пер. Некрасовского, ул. Гоголя, Горького, Достоевского, Западной, Заречной, Кирова, Механизаторов, Полевой, Пролетарской, Ремонтной.

По воскресеньям вывоз ТКО будет осуществляться по следующим адресам: ул. Гагарина, Юбилейная, Пионерская, Синерецкая, Красногорская, Кольцевой проезд, Лермонтова, Пушкина (частный сектор от дома № 25 до Литвинки), Луговая, Велейская (от кладбища до ул. Литвинка), переулки Больничный и Лесной, ул. Больничная, Звёздная, Зеленая, Комсомольская, Школьная.