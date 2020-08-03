Общество

Каждая третья утечка данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию

За I полугодие 2020 года в мире было зафиксировано 72 утечки данных, связанных с COVID-19 - о пациентах, людях с подозрением на вирус, их контактных лицах, нарушителях карантина и др. При этом 25 случаев произошло в России, сказано в отчете компании InfoWatch.

Правда, если судить по объему скомпрометированных персональных данных, ситуация в нашей стране не так уж плоха - если в мире в результате всех случаев пострадали 3,43 млн человек, то в России - всего 35,5 тысяч, сообщают «Известия».

За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, сильно повлиявших на общую картину, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Один из наиболее масштабных инцидентов - компрометация данных более 1 млн американских медиков.

Но подавляющее большинство утечек - это случаи компрометации данных отдельных лиц или слив списков из нескольких десятков или сотен человек, добавил Андрей Арсентьев.

Все утечки, которые были зафиксированы в России, произошли по вине тех, кто имел доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций (сотрудники больниц, аэропортов и т.д.). В целом по миру таких утечек - три четверти. Еще 25% произошло в результате хакерских атак.