Общество

Эксперт не исключила вспышки коронавируса после возвращения россиян из отпусков

Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, скачок заболеваемости можно ожидать в сентябре, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела», — сказала Кожевникова.

Также она отметила, что за время пандемии коронавируса улучшилась диагностика, а система здравоохранения «полностью готова», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на «Известия».

По словам инфекциониста, причиной роста заболеваемости COVID-19 может стать несоблюдение профилактических мер на российских курортах. В частности, негативная динамика наблюдается на Кубани.