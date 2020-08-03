Общество

Роспечать предложила создать сервис для распознавания фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности новостей. Об этом говорится в письме замруководителя Роспечати Ильи Лазарева, направленном в курирующее ведомство Минкомсвязь.

Дата-сервис, или агрегатор, с помощью искусственного интеллекта сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные, следует из письма Лазарева. Сервис должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Такой механизм должен автоматизировать поиск источников или распространителей недостоверных новостей. Воспользоваться сервисом смогут как частные пользователи и организации, так и надзорные ведомства, предполагают в Роспечати, пишет РБК.

Реализовать проект предполагается в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Как следует из письма, создать такой дата-сервис нужно к 2023 году, а затраты на него оценены в 94,3 млн рублей.