Общество

Скончалась почетный гражданин Себежского края Антонина Клубкова

3 августа на 92-м году скончалась участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Себежского края Антонина Клубкова. Об этом сообщает администрация Себежского района.

Антонина Клубкова родилась 29 июля 1929 года в деревне Нестерово Себежского района. Окончила 4 класса Прихабской школы. С родителями проживала на оккупированной территории.

С 26 января 1943 года по 22 июня 1944 года находилась в партизанском разведывательном отряде специального назначения в должности разведчицы. По заданию командования занималась разведкой, сообщая данные о численности вооружений и дислокации вражеских войск, проявляя при этом мужество и героизм.

После освобождения Себежа была зачислена в штат эвакогоспиталя №4563 15-ой воздушной армии в должности санитарки, входившего в состав действующей армии, где и прослужила до Дня Победы. В послевоенные годы работала в в/части в г. Каунас бухгалтером в Ремстройучастке Себежа. Трудовой стаж составил 50 лет.

Антонина Клубкова награждена орденом «Отечественной войны 2 ст.», медалями «Партизану Великой Отечественной войны 2 ст.», «За Победу над Германией», «Жукова», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Она принимала активное участие в ветеранском движении в Себежском районе, военно-патриотическом воспитании молодежи, пользовалась заслуженным авторитетом среди жителей района.