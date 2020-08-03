Общество

Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Вакцина от коронавируса должна пройти полный цикл испытаний на взрослых, прежде чем ее можно будет начать применять для детей, передает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам Гинцбурга, исследование «18-» будет разрешено только после того, как закончится третья фаза испытаний.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов отметил, что дети не являются группой риска, поскольку легче переносят заболевание.