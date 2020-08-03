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Общество

Исполняется 30 лет связи между породненными городами Псков и Нойс

04.08.2020 10:10|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году исполняется 30 лет связей между породненными городами Псков и Нойс в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, за годы сотрудничества возникло много совместных проектов, многие учреждения в обоих городах вовлечены в партнерские связи.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии» тоже тесным образом связано с Нойсом и его жителями. В 90-ые годы благодаря посредничеству Почётных Граждан города Пскова Кэте и Фридриха Хальбах хоспис получил в дар оборудование для пищеблока. Фирмы города Нойса и его жители в различное время собирали пожертвования на проведение ремонтных работ в здании хосписа.

В сентябре 2004 года художественная школа Альте Пост в Нойсе передала в дар хоспису работы своих учащихся. В феврале 2018 года бургомистр Нойса Райнер Бройер передал хоспису Святого Августина в Нойсе символическую картину из Пскова, олицетворяющую «окончание и начало новой жизни». Теперь в обоих хосписах висят одинаковые картины, как символ связи между учреждениями.

Фотографы Нойса тоже вносят свой вклад в это партнерство. Так, фотограф Юрген Штодт, член Общества содействия развитию связям между породнёнными городами Нойс и Псков и сотрудник фирмы «Хенкель», привлек в немецком Фонде Фрица Хенкеля финансовую помощь в размере около 360 тысяч рублей. По согласованию с Фондом эти денежные средства будут израсходованы на проведение ремонтных работ в палатах псковского хосписа, которые начнутся в начале августа 2020 года.

Еще один долголетний и надежный партнер города Пскова - общественно-полезный Союз «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда», город Мюльхайм-на-Руре, Германия - также привлек в Фонде «Банк Церкви и Диаконии» в Дуйсбурге денежное пожертвование в размере около 300 тысяч рублей. Эта финансовая помощь предназначена на приобретение приспособлений для безбарьерного доступа и передвижения пациентов по хоспису, например, поручней для установки в коридорах.

Теги: #породненные города
Источник: Псковская Лента Новостей
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