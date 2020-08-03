Общество

Аргентинские фрукты и овощи ввезли в РФ через границу в Псковской области

Карантинный фитосанитарный контроль сушеных груш, томатов и персиков провели на российско-латвийском участке Государственной границы в Псковской области в многостороннем автомобильной пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

14 тонн сушеных фруктов и овощей, страной происхождения которых является Аргентина, следовали в адрес оптового предприятия, зарегистрированного в Москве.

При осуществлении фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции сотрудники управления нарушений не выявили, а товар был допущен к дальнейшему следованию в адрес получателя.