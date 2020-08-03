Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области. Общее количество жертв в регионе достигло 55. Такие данные приведены на официальном сайте по мониторингу ситуации с COVID-19 стопкоронавирус.рф.
Всего за период пандемии в области заболело 3839 человек, за последние сутки к статистике прибавилось четыре случая заражения.
Выздоровело 2623 человека, 23 из них за последние сутки. В области проведено 66208 исследования.
Статистика по районам:
По состоянию на 10.30 4 августа в России зафиксировано 861 423 случая заболевания коронавирусом, 5159 за сутки. За весь период 14351 человек стали жертвами COVID-19 в стране.