Общество

Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области

Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области. Общее количество жертв в регионе достигло 55. Такие данные приведены на официальном сайте по мониторингу ситуации с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

Всего за период пандемии в области заболело 3839 человек, за последние сутки к статистике прибавилось четыре случая заражения.

Выздоровело 2623 человека, 23 из них за последние сутки. В области проведено 66208 исследования.

Смотрите также Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин

Статистика по районам:

Псков – 1183

Великие Луки – 775

Бежаницкий район - 51

Великолукский район – 182

Гдовский район – 80

Дедовичский район – 50

Дновский район - 105

Красногородский район – 36

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 131

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 77

Опочецкий район – 42

Островский район – 273

Палкинский район - 47

Печорский район – 42

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 313

Пустошкинский район – 17

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 21

Себежский район – 24

Струго-Красненский район – 43

Усвятский район - 20

По состоянию на 10.30 4 августа в России зафиксировано 861 423 случая заболевания коронавирусом, 5159 за сутки. За весь период 14351 человек стали жертвами COVID-19 в стране.