Общество

Выпускников приглашают поступать в Псковский филиал Института деловой карьеры

За окном быстро пролетает лето, а с ним и пора выбора выпускниками школ и техникумов дальнейшего жизненного пути. Актуальным становится вопрос: следует ли продолжать свое образование и, если - да, то куда поступать. В этом году многие выпускники для себя решают остаться в своем регионе. Наверняка, это правильный выбор, тем более, что Псковская область имеет возможность предложить широкий спектр различных направлений подготовки в давно зарекомендовавших себя высших учебных заведениях региона.

К числу таких вузов относится существующий с 1998 года, прошедший динамичную историю становления и развития Псковский филиал Московского института государственного управления и права.

Первоначально вуз был создан под эгидой Совета ветеранов Органов внутренних дел и внутренних войск и назывался Академия права и управления. С тех пор система образования, как любой живой организм, пережила многочисленные изменения; подчиняясь требованиям времени, вуз был переименован в Московский институт государственного управления и права (МИГУП). За более, чем 20 лет осуществления своей деятельности, институт подготовил более 10 тысяч выпускников по направлению «Юриспруденция».

В настоящий момент с целью повышения качества образования и внедрения новых форм обучения МИГУП был объединен с крупным московским вузом - Институтом деловой карьеры (ИДК).

Материально-техническая база, а это: комфортабельные учебные аудитории, компьютерные классы, современная библиотека, спортивный и тренажерный залы, кафе - постоянно развивается. Псковский филиал ИДК стал правопреемником МИГУП.

Псковский филиал Института деловой карьеры осуществляет образовательную деятельность по направлению 40.03.01. Юриспруденция по очной, очно-заочной и заочной формам обучения и приглашает абитуриентов получить высшее юридическое образование по самой мягкой ценовой политике в регионе.

Более подробную информацию об институте и поступлении можно получить по телефону 624-276.