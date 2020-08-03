Общество

Игорь Иванов: Оптимизация кадров не повлияла на работоспособность Псковоблсовпрофа

В Псковском облсовпрофе произошла оптимизация кадров, но работоспособность коллектива при этом не пострадала. Об этом сообщил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня, 4 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Процесс смены кадров практически завершен. Штатная численность уменьшилась на 10 человек», - заявил Игорь Иванов.

Кроме того, гость студии напомнил, что произошла смена руководителей в санаториях «Голубые озера» и «Хилово».

Отметим, что по решению Совета учредителей 8 июня освободили от занимаемой должности руководителя санатория «Хилово» Александра Михайлова и руководителя санатория «Голубые озера» Николая Марушевского.

«Мы довольны, что пришли новые люди, которые понимают, что у нас особая система управления - есть совет учредителей и два собственника, на которых нужно ориентироваться», - отметил Игорь Иванов.