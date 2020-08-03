Общество

Ремонт проведут на братском кладбище воинов на улице Юбилейной в Пскове

Администрация Пскова заказала комплекс работ по капитальному ремонту воинского захоронения (Братское кладбище воинов Советской Армии) на ул. Юбилейной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4 млн 040 тыс. рублей.

В том числе заданием предусмотрены обустройство новой отмостки, засыпка рядов братского захоронения с индивидуальными надгробными плитами мраморной крошкой, монтаж гранитного бордюра на цветниках из габбродиабаза, подсев травы.

Окончание подачи заявок - 10 августа 2020 г. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с даты подписания муниципального контракта.