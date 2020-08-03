Общество

В Пскове обсудили взаимодействие с частными охранными организациями

В Пскове под председательством начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова состоялось совещание Координационного совета с участием представителей частных охранных организаций и правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На территории Псковской области зарегистрировано и действуют 71 частная охранная организация. Под охраной ЧОО, зарегистрированных на территории региона находится более 5000 объектов.

В своем выступлении полковник полиции Игорь Иванов отметил важность совместной работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на охраняемых объектах.

В ходе мероприятия обсуждались результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в первом полугодии 2020 года.

До руководителей частных охранных организаций доведен алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами при проведении массовых мероприятий.

В завершение мероприятия, за активную работу по укреплению правопорядка в регионе, полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся представителям ЧОО благодарственные письма.