Общество

Лучшую школу искусств и преподавателя определят в Псковской области

Утвержден порядок проведения региональных туров Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Учредителем Всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса» является министерство культуры Российской Федерации.

«Конкурсы имеют высокую значимость для системы художественного образования, служат не только эффективному профессиональному и личностному развитию участников , но и инструментом повышения престижа творческих профессий», - рассказали в колледже.

Оба конкурса проводятся в два тура: