Общество

Игорь Иванов: Визит в Псковскую область председателя ФНПР поможет поддержать регион

Визит в Псковскую область председателя ФНПР Михаила Шмакова поможет «заработать бонусы» не только для профобъединения, но и для региона. Такое мнение высказал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов сегодня, 4 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Гость студии отметил, что Михаил Шмаков намерен посетить регион до конца 2020 года.

«Я уже долго работаю в профсоюзах, но не помню, чтобы лидер профсоюзного движения России присутствовал в Псковской области. Это неправильно», - высказал мнение гость студии.

Игорь Иванов отметил, что на уровне ФНПР и трехсторонней комиссии России решается «ворох проблем», таким образом, приезд в Псковскую область лидера профсоюзного движения России Михаила Шмакова поможет поддержать не только профобъединение, но и регион.

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Игорь Иванов подчеркнул, что во время визита Шмакова планируется обсудить профсоюзные темы и выработать конкретные варианты решения проблем.