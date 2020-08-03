Общество

Жители деревни в Пустошкинском районе третьи сутки живут без электричества

Жители деревни Красное Пустошкинского района третьи сутки живут без электричества. Об этом сообщается в обращении на сайте губернатора от 3 августа.

«Начиная с пятницы 31 июля 2020, по всей территории населенного пункта наблюдается низкое и несоответствующее стандартам напряжение, из-за чего бытовая техника не может работать. Люди терпят неудобства и несут экономические потери в виде испорченных продуктов и прочего», - написал автор обращения.

Вызванная ремонтная бригада прибыла лишь спустя сутки. По словам автора обращения, прибывшая 2 августа бригада сообщила, что забыла требуемое оборудование, после чего уехала и больше не появлялась.

«Прошу взять на контроль ситуацию и разобраться, а также найти и наказать виновных в происшествии и несвоевременном его устранении», - написал автор.