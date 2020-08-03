Общество

Великолучанка незаконно зарегистрировала в своем доме гражданина Таджикистана

Великолучанка незаконно зарегистрировала в своем доме гражданина Таджикистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся сведениям, в доме № 2 по улице Мелиораторов 43-летняя великолучанка осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан, 1998 года рождения. Женщина дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.