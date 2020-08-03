Общество

Юлия Пересильд: Мне нравится копаться в земле

Первым урожаем кабачков и огурцов похвасталась в соцсети Instagram заслуженная артистка РФ, уроженка Пскова Юлия Пересильд. «Сама посадила, сама прополола (с детьми), сама собрала», - уточнила она.

«Земля - моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи, хотя, конечно, давно не делала этого. Но моя бабушка научила меня всему: доить корову, полоть огород, сажать картошку, помидоры, капусту, собирать грибы и ягоды», - поделилась актриса.

По ее словам, в детстве ее лето проходило на хуторе под Псковом. Когда Юлии Пересильд исполнилось 15, ее бабушка умерла. И она одна, вместе с подругой «выходила» весь урожай, который̆ посадила бабушка, а это огромное поле картошки, сад яблок, огород огурцов, помидоров и т. д.

«Для меня было принципиально собрать этот урожай, который̆ бабушка посадила. Одна, без света, с коромыслами с колонки я провела лето, собрала урожай, который̆ весь перевезла в сумках в город. И я сейчас пишу не для того, чтобы меня пожалели - нет-нет - напротив, я счастлива, что было именно так. Это такое важное время! Взросление! Взятие ответственности на себя! И воспитание принципов, которые до сих со мной̆!», - написала актриса.

«Не бойтесь браться за работу, самую трудную и неприглядную - она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее!» - резюмировала Юлия Пересильд.