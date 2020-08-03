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Информация о наборе актеров в массовку в фильм Жоры Крыжовникова оказалась фейком

Информация о наборе актеров второго плана в массовку в фильм Жоры Крыжовникова «Дорога», который будет сниматься в Пскове, оказалась фейком. Об этом сообщает киностудия «Ленфильм» в инстаграм-аккаунте.

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«Киностудии «Ленфильм» в данный момент не проводит кастингов. Инстаграм-аккаунт, приглашающий всех желающих сниматься в проекте «Ленфильма», не имеет никакого отношения к киностудии. Сразу хотим предупредить: все объявления подобного рода являются мошенничеством. Не забывайте самого главного – когда вас приглашают на кастинг или для участия в массовке (даже при устройстве на работу) – с вас не берут денег», - отмечается в посте.

Напомним, это уже не первый случай попытки обмануть подобным образом доверчивых псковичей. В мае в социальных сетях появилось объявление о том, что в Пскове проводится кастинг на съемки в военной биографической драме «Напролом». Было указано, что для съемок требуются актеры второго плана и массовки с приличной оплатой - больше двух тысяч за смену. В объявлении была указана только почта, куда нужно отправить анкету с небольшим количеством данных.