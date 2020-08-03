Общество

Александр Нестерук рассказал о вновь нарастающей опасности коронавируса

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал о вирусных угрозах, которые ждут жителей региона осенью. По его мнению, нельзя допустить волны заболеваемости гриппом, ведь отличить его от коронавируса без теста невозможно. Максимальная мощность по тестированию в регионе - это 800 тестов в сутки. Поэтому приход осени влечет за собой серьезную угрозу для всего населения. Такое мнение он высказал в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове.

- В Псковской области падает ежедневное число обследований на коронавирус. С чем это связано? Вирус отступает?

- Сейчас объемы сделанных тестов действительно падают. Если раньше мы доходили до 800 тестов за сутки, то сейчас мы делаем в районе 500. На это есть несколько причин. Во-первых, нам помогали Петербург и Москва. Когда было много случаев коронавирусной инфекции, и мы не справлялись, это шло нам в зачет. Сейчас мы справляемся сами. Более того, бывают дни, когда у нас уже очень мало заболевших, соответственно, мало контактных, упала потребность, ажиотаж у граждан пропал. К тому же нет никаких массовых мероприятий, до этого мы делали тесты для военкомата, для военнослужащих, которые приехали из Чечни. Сейчас такого нет. За эту неделю у нас уровень заболевших за неделю по области составляет 200 человек, а были недели, когда было 600 в начале июня.

- Есть такая позиция, что нужно всех тестировать бесплатно. Например, тех, кто почувствовал признаки ОРВИ. Как вы думаете?

- Мы этот вопрос обсуждаем. Мы получаем тест-системы бесплатно, нас снабжает государство, они целевые и рассчитаны на заболевших и контактных. Мы ни в коем случае не можем использовать их в коммерческих целях, и просто использовать тесты на те группы, которые нам захочется, мы не можем. У нас в инструкциях все четко прописано, там есть пять категорий граждан, которым мы можем делать бесплатные тесты.

- Было объявлено, что первыми под вакциацию попадут медики и педагоги. Для них это будет обязательным, смогут ли они отказаться?

- Уже объявлено, что вакцинация будет добровольной. Но, например, если в коллективе, где работают медики или педагоги, возникнет какая-то неприятная эпидемиологическая обстановка, то контактные люди могут быть отстранены от работы. А, например, вакцинированный контактный будет продолжать работать.

- Уже известно, когда начнется иммунизация? Есть какие-то данные?

- В принципе, говорят, что начнется в сентябре. У нас две вакцины на выходе, а всего их делается порядка пяти. Первую вакцину делало министерство здравоохранения вместе с военными. Она уже испытана, идет подготовка к началу ее массового производства. Первые партии начнут поступать в сентябре. А вторую вакцину делает наш Роспотребинститут «Вектор» в Новосибирске, ее массовое производство пойдет в ноябре, на два месяца позже. В середине августа мы получим вакцину от гриппа. Нужно начать кампанию, нам дано распоряжение, чтобы было привито не менее 60% населения. В прошлом году мы привили около 50%. Нужно граждан активно информировать, ведь, если подъем заболеваемости гриппа наложится на коронавирусную инфекцию, могут быть достаточно грустные последствия. Хотя бы потому, что будет трудно разобраться, из-за чего человек температурит.

- У вас уже есть каике-то инструкции на случай второй волны? Что делать с ограничениями, выработана ли какая-то позиция?

- Есть. В сентябре будет традиционный подъем респираторных инфекций. У нас будут формироваться детские коллективы, плюс отсутствие отопительного сезона, вернутся путешественники, соберутся вместе школьники и студенты, это все всегда сопровождается подъемом заболеваемости. Это будет опасно, так как люди будут иметь проявления, идентичные коронавирусной инфекции, и будет очень трудно понять, чем они болеют. У нас бывает, что обращаются 4-5 тысяч человек в неделю с респираторными заболеваниями, а мы, в лучшем случае, если напряжемся, сможем сделать 800 тестов в сутки. Останутся люди, которые теоретически претендуют на обследование, чтобы узнать, какая именно у них инфекция. Без лаборатории ничего не определишь.

- То есть, понимание опасности осенней ситуации есть уже сейчас?

- Да. Уже буквально в сентябре мы столкнемся с первой волной респираторной инфекции. Нужно будет разделять потоки: у кого коронавирус, у кого - нет. Сейчас мы видим много людей, которые посещают общественные места и не носят маски. Они очень сильно рискуют, подвергают свою жизнь опасности. Об этом нужно не забывать. Необходимо соблюдать личную гигиену, мыть руки. Угроза распространения осталась, летних дней все меньше, а с приходом осени она только будет нарастать.