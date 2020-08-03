Общество

В Пскове благоустроили территорию по улице Балтийской

Псков участвует в международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе в рамках акции благоустроили территорию по улице Балтийской, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ Пскова.

Глава Пскова Елена Полонская призвала предприятия города присоединиться к акции и отдать дань памяти погибшим в годы войны. Первой на приглашение откликнулись из компании ООО «Европейские строительные технологии», которая возводит торговый центр в Пскове. Компания взяла шефство над зеленой территорией по улице Балтийской перед муралом на доме по адресу Рижский проспект, 93, напротив строящегося торгового центра.

По словам представителя строительной компании, в рамках благоустройства территории по улице Балтийской собран и вывезен весь мусор, засыпана плодородная почва, восстановлен растительный слой, посеян газон. На полностью подготовленной для посадки земле высажено 12 шаровидных ив.

Кроме того, принять участие в акции и оказать посильную помощь в проведении мероприятий изъявили желание многие крупные предприятия и финансовые организации Пскова. Напомним, акция «Сад памяти» посвящена нашим землякам, отдавшим жизнь за победу в Великой Отечественной войне. В рамках проведения памятных мероприятий планируется высадить 27 миллионов деревьев по стране в память о 27 миллионах погибших человек на войне.