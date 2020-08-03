Общество

Проект ПЗЗ Талабских островов - это шаблон, в котором есть все, кроме космодрома и тяжелой промышленности - глава псковского ВООПИиК

Авторы проекта правил землепользования и застройки Талабских островов - это равнодушные люди, которые насыпали в проект все что могли. Об этом заявил руководитель псковского отделения ВООПИиК Андрей Лебедев на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 4 августа.

В проекте присутствует возможность устройства автодромов, мотодромов. «Нет, люди все-таки поработали немножко, все остальное присутствует, кроме космодромов и тяжелой промышленности, легкая промышленность присутствует», — сказал спикер. По словам Андрея Лебедева, в проекте даже нет никакой общественной зоны. 70 приведенных исполнителем ПЗЗ пунктов использования можно сократить до шести, у заказчика нет возражений.

На слушаниях была озвучена инициатива от жителей — объявить острова памятником природы. На всех островах сохранилось Талабское возвышение, оно повторяется на каждом острове к северу. И на острова в сухие годы можно проехать на внедорожной машине, поскольку коса возвышена относительно того, что вокруг.

По мнению председателя псковского отделения ВООПИиК, у курян просто заготовлен шаблон, который они «шлепают» по всем территориям, это их специализация.

«Развитие должно быть. должны оставаться главными не пришельцы, а местные жители. Развитие должно быть в пользу местных жителей, пока этого нет», — сказал Андрей Лебедев. Местные жители ловят рыбу сетями, как и их предки, но считаются браконьерами, потому что все квоты скуплены случайными организациями, которые ловят с берегов. Они хотят сохранить свой уклад жизни.