Общество

Природа просто не выдержит столько домов, сколько хотят построить на Талабах - псковский архитектор

Природа просто не выдержит такого количества домов, сколько хотят построить на Талабских островах. Такое мнение высказала псковский архитектор Лариса Нуколова 4 августа на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Лариса Нуколова сообщила, что ее почему-то считают инициатором «бурь, гроз, криков», хотя, по ее мнению, оппоненты просто «раздули из мухи слона». О планах развития территории островов она узнала из СМИ, где прочла анонс проведения общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки островов. Спикер действовала как интересующийся гражданин, отправила ссылку на документ своим коллегам. Несколько человек откликнулось, в результате чего появились профессиональные предложения, направленные в комитет по управлению государственным имуществом. «Мы направили свои предложения, даже не замечания, их огромное количество», - отметила Лариса Нуколова.

Архитектор сказала, что прекрасно понимает необходимость развития сложившейся территории островов, и что она не считает, что жители должны жить в условиях быта прошлых веков, в чем ее обвиняют оппоненты. «Мы живем в другое время и прекрасно понимаем, что нужно жителю, что нужно заказчику. Никакого плана и продуманной фронды нет, это профессиональный интерес», - подчеркнула она.

Лариса Нуколова обратила внимание, что, несмотря на старательные поиски, ей не удалось найти «первичный документ» - генеральный план. В предложенном же проекте ей показалось странным, что на островах не запрещаются цирки и ветлечебницы, а в рекреационных зонах допустимы игорные зоны.

«Я знаю, как это работает. Если у вас записано, что на данной территории разрешено строительство жилого дома высотой до 20 метров, вы получите то, что требуете», - заявила Лариса Нуколова. Она считает, что профессионалы занимающиеся подготовкой таких документов, не могут не понимать этого.

По мнению архитектора, в первую очередь острова должны получить генеральную инфраструктуру. Для этого нужен генеральный план и схема территориального планирования. В обсуждаемом документе нет ничего про инженерные сети и источники питьевого водоснабжения. «Островитянам неоткуда брать питьевую воду хорошего качества. Септики есть в гостевых домах и гостиницах, но никто не видел, чтобы они хоть раз вывозились с момента постройки», - добавила она.

По словам Ларисы Нуколовой, сначала следует утвердить генплан и схему территориального планирования. «Острова, которые заключены в свою геометрию, не могут принять больше чем положено природой», - заключила она.