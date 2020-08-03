Общество

Четверо сотрудников отстранены от работы в детских лагерях Псковской области из-за COVID-19

Перед открытием лагерей за 72 часа все сотрудники прошли обследования на новую коронавирусную инфекцию. У 4 сотрудников тест был положительный. Сотрудники отстранены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

У всех детей имеются справки об отсутствии контакта с больными (COVID-19).

«С целью обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия оздоровительных учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в лагерях проводятся мероприятия. В каждом помещении имеются антисептики для рук, соблюдается социальная дистанция при приеме пищи и при расстановке кроватей. В лагерях в достаточном количестве дезинфицирущих средств», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Смотрите также Александр Нестерук рассказал о вновь нарастающей опасности коронавируса

Напомним, всего в летнею оздоровительную кампанию в Псковской области планируется работа 60 оздоровительных учреждений, из них 10 загородных стационарных лагерей, 46 лагерей с дневным пребыванием, 4 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на базах общеобразовательных учреждений, оздоровятся 4037 детей. С 15 июля работают 10 загородных учреждений, смены по 14 дней , всего отдохнут 2600 детей, 7 учреждений будут работать в 2 смены, 3 учреждения в 3 смены.