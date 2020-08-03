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Общество

Территориальные комиссии Псковской области продолжают подготовку к единому дню голосования

04.08.2020 20:38|ПсковКомментариев: 0

В Усвятском, Пустошкинском и Красногородском районах обсудили подготовку к единому дню голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

4 августа в трех территориальных избирательных комиссиях Псковской области состоялись обучающие семинары, посвященные к подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября. На семинаре присутствовали члены территориальной и участковых избирательных комиссий.

В ходе семинара обсуждались вопросы изменения законодательства, применения новых форм досрочного голосования, взаимодействие с наблюдателями от политических партий и средствами массовой информации.

Членам комиссий напоминают о четком алгоритме проведения порядка подсчета голосов, правильности оформления избирательной документации, эмоциональной устойчивости при возникновении сложных ситуаций и обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты.

«Очень интересно и доходчиво рассказывали, как необходимо себя вести в нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на любом избирательном участке, приводя реальные примеры. Ознакомились с изменениями, которые нам придется применить в ближайшее время при подготовке и проведении выборов в единый день голосования. Ну и конечно о порядке взаимодействия с правоохранительными органами, который мы тоже учтем на этих выборах. Очень интересное и познавательное совещание!» - отметила председатель ТИК Красногородского района Евдокия Григорьева.

Также свои ощущения о проведенном обучении высказала председатель ТИК Усвятского района Анна Бояринова. «Формат общения был дружеским и непринужденным. После проведенного совещания председатели участковых комиссий участвовали в обсуждении новых форм голосования при проведении досрочного голосования 13 сентября 2020 года», - рассказала она.

К словам коллег присоединилась председатель ТИК Пустошкинского района Элла Никитина добавив, что такой формат встреч очень результативен для членов участковых комиссий.

Во время семинара всем членам комиссий была выражена благодарность от имени Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Псковской области за организацию и проведение общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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