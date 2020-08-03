Общество

Врач объяснил, почему опасно ходить по дому босиком

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, опасно ли ходить по дому босиком, а также чем нужно руководствоваться при выборе обуви. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам специалиста, при выборе обуви нужно учитывать не только её внешние качества, но и функциональность. Вместе с тем обязательно нужно обращать внимание на подошву. Так, слишком жесткая или плоская подошва не защищает пятку от удара о землю. Из-за этого могут появиться серьёзные проблемы со здоровьем, пояснил Кабычкин.

«На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора», - уточнил врач.

Эксперт добавил, что нередко этот недуг появляется у тех, кто ходит босиком по твёрдому полу. Медик отметил, что от шпоры можно избавиться, однако это потребует врачебного вмешательства, возможно даже хирургического.