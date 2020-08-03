Общество

В госархиве рассказали о дефиците мяса в Пскове

В апреле 1916 года в Пскове исчезло из продажи мясо. Об этом сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Полицмейстер писал в рапорте губернатору о том, что для выяснения причин, вызвавших отсутствие в продаже мяса, им с участием ветеринарного инспектора и уездного исправника были собраны на совещание псковские мясоторговцы: Алексей Васильев Костин, Иван Семенов Антонов, Степан Федосеев Федотов, Яков Ефимов Боголюбов, Михаил Фролов Плинер и Эльяш Гиршнев Айзенберг.



Из записки можно узнать интересные детали. Например, что в те годы в Псков мясо поставляли из Сибири, Витебской и Прибалтийской губерний. «Местный же скот, считавшийся по качеству мяса хуже сибирского и Прибалтийского, до начала войны всегда свободно и в достаточном количестве приобретается в Пскове и Псковском уезде. С объявлением войны доставка сибирского мяса и скота из Витебской и Прибалтийской губерний не только совершенно прекратилась, но даже стали приезжать в Псков за мясом из Риги и Двинска», - написал полицейский в отчете.



Автор рапорта сообщает, что местный скот ранее был частично реквизирован военными властями.



Еще одним фактором стали цены на мясо. Годом ранее был недостаток кормов, население избавлялось от скотины, которую не могло прокормить. И теперь оставшуюся продавали значительно дороже. А между тем в губернии была утверждена такса, дороже которой мясные лавки не могли отпускать товар.