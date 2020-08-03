Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
образование сегодня и завтра
Здесь будет город-парк
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Карфаген на Рижском проспекте
Новая эра городской среды
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Гонки по вертикали
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё Общество 03.08.2020 20:3116 Расслабившиеся люди мешают открытию бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области 05.08.2020 07:450 Завершается укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре 05.08.2020 07:360 Жители Новосокольников жалуются на ржавые скрипучие двери автовокзала 05.08.2020 07:240 В госархиве рассказали о дефиците мяса в Пскове 05.08.2020 07:140 В Гдове освятили часовню имени Марии Магдалины 05.08.2020 07:020 Кратковременные дожди пройдут сегодня в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 01.08.2020 23:4713 Новый очаг коронавируса выявлен в псковской стоматологической клинике 30.07.2020 11:1116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 02.08.2020 21:240 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В госархиве рассказали о дефиците мяса в Пскове

05.08.2020 07:24|ПсковКомментариев: 0

В апреле 1916 года в Пскове исчезло из продажи мясо. Об этом сообщили в Государственном архиве Псковской области. 

Полицмейстер писал в рапорте губернатору о том, что для выяснения причин, вызвавших отсутствие в продаже мяса, им с участием ветеринарного инспектора и уездного исправника были собраны на совещание псковские мясоторговцы: Алексей Васильев Костин, Иван Семенов Антонов, Степан Федосеев Федотов, Яков Ефимов Боголюбов, Михаил Фролов Плинер и Эльяш Гиршнев Айзенберг.

Из записки можно узнать интересные детали. Например, что в те годы в Псков мясо поставляли из Сибири, Витебской и Прибалтийской губерний. «Местный же скот, считавшийся по качеству мяса хуже сибирского и Прибалтийского, до начала войны всегда свободно и в достаточном количестве приобретается в Пскове и Псковском уезде. С объявлением войны доставка сибирского мяса и скота из Витебской и Прибалтийской губерний не только совершенно прекратилась, но даже стали приезжать в Псков за мясом из Риги и Двинска», - написал полицейский в отчете. 

Автор рапорта сообщает, что местный скот ранее был частично реквизирован военными властями.

Еще одним фактором стали цены на мясо. Годом ранее был недостаток кормов, население избавлялось от скотины, которую не могло прокормить. И теперь оставшуюся продавали значительно дороже. А между тем в губернии была утверждена такса, дороже которой мясные лавки не могли отпускать товар.

 

Теги: #архив #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 101 человек
05.08.2020, 07:450 Завершается укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре 05.08.2020, 07:360 Жители Новосокольников жалуются на ржавые скрипучие двери автовокзала 05.08.2020, 07:240 В госархиве рассказали о дефиците мяса в Пскове 05.08.2020, 07:140 В Гдове освятили часовню имени Марии Магдалины
05.08.2020, 07:020 Кратковременные дожди пройдут сегодня в Псковской области 04.08.2020, 23:520 Псковичку, пропавшую 31 июля, нашли живой 04.08.2020, 23:010 ДТП произошло на перекрестке улиц Народная и Коммунальная в Пскове. ВИДЕО 04.08.2020, 22:292 Врач объяснил, почему опасно ходить по дому босиком
04.08.2020, 22:060 Россия направила в Казахстан военных врачей для борьбы с коронавирусом 04.08.2020, 21:540 Цена на золото обновила исторический максимум 04.08.2020, 21:250 В адрес регоператора по обращению с ТКО ежедневно поступает около 120 звонков 04.08.2020, 21:150 Разыскивается псковичка с баклажановыми волосами
04.08.2020, 20:590 Новую спортивную площадку открыли у вечерней школы в Пскове 04.08.2020, 20:440 Со значительным отставанием идет строительство детского сада в Овсище 04.08.2020, 20:380 Территориальные комиссии Псковской области продолжают подготовку к единому дню голосования 04.08.2020, 20:300 Туристский веб-марафон «Движение навстречу» пройдет в Пскове
04.08.2020, 20:020 Псковичей призывают не выкидывать обычный мусор в контейнеры для крупногабаритных отходов 04.08.2020, 19:510 Четверо сотрудников отстранены от работы в детских лагерях Псковской области из-за COVID-19 04.08.2020, 19:410 В Пскове обсудили взаимодействие с частными охранными организациями 04.08.2020, 19:290 Фотофакт: Белощекая казарка поселилась в Финском парке Пскова
04.08.2020, 19:222 В Бейруте прогремел мощный взрыв. ВИДЕО 04.08.2020, 19:200 Опасное место обнаружили на пути к школе в районе Овсище 04.08.2020, 18:590 Жители Пустошки остались довольны качеством капитального ремонта жилого дома 04.08.2020, 18:470 Три автомобиля столкнулись в Порхове
04.08.2020, 18:390 Природа просто не выдержит столько домов, сколько хотят построить на Талабах - псковский архитектор 04.08.2020, 18:260 Аргентинские фрукты и овощи ввезли в РФ через границу в Псковской области 04.08.2020, 18:030 Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» становится еще выгоднее для держателей карт «Мир» 04.08.2020, 17:354 Проект ПЗЗ Талабских островов - это шаблон, в котором есть все, кроме космодрома и тяжелой промышленности - глава псковского ВООПИиК
04.08.2020, 17:244 Игорь Иванов: Визит в Псковскую область председателя ФНПР поможет поддержать регион 04.08.2020, 17:110 Перечень лекарств, которые должны производиться в России, утвердил Мишустин 04.08.2020, 16:580 В Пскове благоустроили территорию по улице Балтийской 04.08.2020, 16:460 Аппетитные новинки от «Бизона» пополнили ассортимент фирменных магазинов
04.08.2020, 16:360 ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро 04.08.2020, 16:350 Россиянам дали рекомендации по прививкам от гриппа 04.08.2020, 16:350 ЦИК России обновила рекомендации по обеспечению прав избирателей с инвалидностью 04.08.2020, 16:338 Александр Нестерук рассказал о вновь нарастающей опасности коронавируса
04.08.2020, 16:270 Мост через реку Идрянка отремонтируют в Себежском районе в 2022 году 04.08.2020, 16:220 Искусственный интеллект от МТС поможет малому бизнесу Псковской области с документами 04.08.2020, 16:150 Информация о наборе актеров в массовку в фильм Жоры Крыжовникова оказалась фейком 04.08.2020, 16:100 «Эхономика» с Валерием Лесниковым и Сергеем Станкевичем. ВИДЕО
04.08.2020, 16:080 Птичку жалко? 04.08.2020, 15:495 Граффити в Пскове: творчество или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ 04.08.2020, 15:400 Возле «Поганкиных палат» 6 августа временно перекроют движение автотранспорта 04.08.2020, 15:370 Жители деревни в Пустошкинском районе третьи сутки живут без электричества
04.08.2020, 15:130 Великолучанка незаконно зарегистрировала в своем доме гражданина Таджикистана 04.08.2020, 14:462 Юлия Пересильд: Мне нравится копаться в земле 04.08.2020, 14:453 Псковскую гребную базу отремонтируют за счет средств облсовпрофа 04.08.2020, 14:370 Недвижимость великолучанина арестовали приставы за долги в 7 млн рублей
04.08.2020, 14:250 В России существенно выросла ипотечная задолженность 04.08.2020, 14:110 Лучшую школу искусств и преподавателя определят в Псковской области 04.08.2020, 14:000 Спрос на билеты в Турцию продолжает расти 04.08.2020, 13:490 Великолукский бомж пытался похитить иномарку и сдать ее в пункт приема металла
04.08.2020, 13:371 Стартовало народное голосование по выбору муралов для технических сооружений в Пскове 04.08.2020, 13:351 Отдых в маске: что ждет псковских туристов в Турции и после возвращения 04.08.2020, 13:250 Губернатора просят разобраться с непобедимой ямой на Рижском проспекте 04.08.2020, 13:130 Ремонт проведут на братском кладбище воинов на улице Юбилейной в Пскове
04.08.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Валерием Лесниковым и Сергеем Станкевичем 04.08.2020, 12:570 В России утвердили регламент проведения спортивных мероприятий во время пандемии 04.08.2020, 12:432 Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию 04.08.2020, 12:412 Игорь Иванов: Оптимизация кадров не повлияла на работоспособность Псковоблсовпрофа
04.08.2020, 12:366 Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа - Роспотребнадзор 04.08.2020, 12:220 Росприроднадзор проверит колонию в Середке из-за разлива мазута 04.08.2020, 12:150 Эксперты считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса 04.08.2020, 12:040 Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском форуме молодых семей
04.08.2020, 11:461 ФНС России утвердила порядок представления жалоб 04.08.2020, 11:383 Ярко-желтый дом получили жители Куньи после капитального ремонта 04.08.2020, 11:370 Псковичей приглашают на кастинг фильма Жоры Крыжовникова «Дорога» 04.08.2020, 11:260 «Эхономика»: Каким видит бизнес пространственное развитие Пскова и области
04.08.2020, 11:250 «Ласточка» перевезла более 1 млн пассажиров по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» 04.08.2020, 11:160 Три фальшивые купюры обнаружили в кассовой выручке в Пскове 04.08.2020, 11:090 Глава Великих Лук поздравил почетного гражданина: Благодаря вам в городе сохранен аэропорт 04.08.2020, 11:030 В России предлагают защитить минимальный доход должника от взыскания
04.08.2020, 10:560 Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году 04.08.2020, 10:430 Цены на гречку в РФ начали снижаться, пшено дорожает 04.08.2020, 10:400 Пьяный водитель «БМВ» сильно разбил две иномарки на въезде в Псков 04.08.2020, 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.