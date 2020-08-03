Общество

Завершается укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре

Завершается укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре. Уже закончены работы по укреплению Петровского бастиона и склона напротив смотровой площадки над башней Нижних решеток. К празднику Успения Богородицы планируется завершение работ по укреплению подпорной стены на Святой горке, сообщает ГТРК «Псков».

Фото: ГТРК «Псков»

Чтобы предотвратить аварийную ситуацию, подпорную стену делают более мощной, используют бетон самой высокой марки прочности. Чтобы не разрушить архитектурную гармонию уникального мира древних церквей и крепостных стен, конструкцию снаружи обкладывают псковским бутом.

«Мы работаем на основании проекта выполненного строительным институтом геореконструкции, согласованного комитетом по охране культурного наследия Пскова и Псковской области и выданное разрешение на производство земляных работ местной администрацией», - рассказал представитель подрядной организации Валерий Кожухов.

Монастырские склоны почти вертикальные. Отрыв грунта может привести к обрушению деревьев. Под ударом памятники федерального значения: Благовещенская церковь XVI века, монастырские кельи, Сретенский храм. Рабочие выполаживают, то есть, делают пологой, до 35 градусов, опасную возвышенность.

«По склону будет выложена металлическая конструкция, по металлической раме уложен дарнит (геотекстиль так называемый). По биотекстилю - биогеомат с почвенным слоем и семенами трав. По нему геосетка укрепляющая анкерами и сверху растительный слой», - рассказал Валерий Кожухов.

Таким же способом в монастыре уже укрепили Петровский бастион и склон под крепостными стенами возле церкви Николы Вратаря. Помимо конструкторских решений в укреплении склона используют известный природный метод - высадят кусты шиповника. Работы будут завершены к главному празднику монастыря - Успению Богородицы.