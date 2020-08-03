Общество

Сотрудникам «домов ребенка» попросили назначить ковидные выплаты

Сотрудников «домов ребенка», где воспитывают детей-сирот до трех лет, не обеспечили стимулирующими выплатами за особые условия работы в период пандемии. На эту проблему в своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой указал сенатор Владимир Круглый. Он попросил распространить на этих работников доплаты, уже предусмотренные в учреждениях социальной защиты населения.

Стимулирующие выплаты положены сотрудникам соцучреждений стационарного типа за каждую 14-дневную смену, проведенную внутри заведения без ухода домой для минимизации риска заражения других людей. Несмотря на то, что работники «домов ребенка» трудятся в таком же режиме, денежное вознаграждение они не получают, потому что формально не относятся к социальным учреждениям, а входят в систему здравоохранения, пишут «Известия».

«Во многих субъектах им выплачивают деньги за счет региональных бюджетов, но, по моему мнению, их нужно включить в документы о выплатах специалистам социальной сферы, потому что их работа очень близка по функционалу», — объяснил «Известиям» Владимир Круглый.

Сенатор попросил вице-премьера внести дополнения в постановление правительства №415, установив для сотрудников «домов ребенка», в которых введен вахтовый режим работы, доплаты. В пресс-службе Татьяны Голиковой «Известиям» подтвердили, что получили письмо. Сейчас оно находится на рассмотрении.

За работу в период пандемии сотрудникам социальных учреждений уже перевели более 282 тыс. выплат на общую сумму порядка 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным Минздрава, сейчас в России работают 139 домов ребенка, в которых находится около 7 тыс. детей. В этих учреждениях трудятся 19,4 тыс. человек, из которых 8,8 тыс. — это медицинские работники.