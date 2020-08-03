Общество

Правительство поддержало проект о профессиональной переподготовке женщин в декрете

Центры занятости обяжут направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям. Как сообщают «Известия», правительство поддержало законопроект, содержащий такую норму.

Автором законопроекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предлагает установить новую обязанность для органов службы занятости: направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Кроме того, документ предполагает предоставление возможности указанной категории женщин обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

«Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей в период обучения», — говорится в отзыве правительства.

Документ может быть рассмотрен в осеннюю сессию парламента. В профильном комитете по труду подчеркнули, что обучение должно быть добровольным. Аналогичного мнения придерживаются во фракциях Госдумы и в экспертном сообществе.