Общество

Сотрудники Кадастровой палаты очистили от мусора набережную Псковы в Любятово

3 августа Молодежный совет Кадастровой палаты по Псковской области принял участие в масштабной экологической акции Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Силами членов Молодежного совета удалось очистить от мусора участок набережной реки Псковы в районе Любятово. Участники акции собрали 12 мешков мусора, весом более 200 килограмм.

Проект приурочен к 20-летию Федеральной Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники учреждения во всех регионах России. В рамках акции «Сохраним родной край» с июля по август будут проведены уборка и очистка природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов в десятках населенных пунктов.

«Участие в экологической акции позволило задуматься о нашем отношении к окружающему миру,– прокомментировала председатель Молодежного совета Кадастровой палаты по Псковской области Алла Иванова. – Сохранять природу в первозданном виде наш общий долг. Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир. Именно он делает нашу жизнь ярче и добрее, дает возможность быть частью ее красоты. Мы существуем благодаря природе, мы в ней рождены. Нужно уважать ее и сохранить для будущих поколений».